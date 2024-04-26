"القاهرة الإخبارية": الاتصالات بين مصر وإسرائيل مقتصرة حول "الهدنة" وتجرى بين الوفود الأمنية فقط

أوردت قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الجمعة/، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، نفيه وجود مخطط للقاء مسؤولين مصريين مع إسرائيليين، مشيرا إلى أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل مقتصرة حول "الهدنة" وتجرى مع الوفود الأمنية فقط، ولا صحة لما تداولته وسائل إعلامية حول لقاءات مخططة.

وأكد المصدر - الذي نقلت عنه القناة - أن الاتصالات المصرية تتم مع جميع الأطراف، وهدفها الوصول إلى الهدنة ووقف الحرب، وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر حذرت - مرارًا - من التداعيات الخطيرة حال اعتزام إسرائيل اقتحام، رفح الفلسطينية.