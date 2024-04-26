الخشت: تطور مركز جامعة القاهرة في العلوم الاجتماعية بتصنيف “QS” الإنجليزي بنسبة 800%

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ترتيب جامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة طبقا للتصنيف الإنجليزي (QS) منذ عام 2017 وحتى آخر نسخة 2024، مشيرًا إلى أن مركز الجامعة شهد تقدم خلال هذه الفترة بنسبة أكثر من 33% على المستوى العام وبنحو 800% في التخصصات الفرعية حيث لم يدرج في عام 2017 سوى تخصص واحد فقط بينما دخل في 2024 نحو 9 تخصصات دفعة واحدة ضمن التصنيف الدولي.

وقال الدكتور الخشت: "إن جامعة القاهرة جاءت في التصنيف الإنجليزي للتخصصات (كيو إس QS) ضمن أفضل 277 جامعة عالمية راقية والأولى مصريا في مجال "العلوم الاجتماعية والإدارة"، من بينها تخصص ضمن أفضل 40 عالميًا وهو التخصص الفرعى "إدارة المكتبات والمعلومات" وجاء ترتيبه 38 على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الثانية أفريقيا ضمن 8 جامعات أفريقية تم إدراجها بالتصنيف، والأولى مصريًا ضمن 3 جامعات فقط ضمن التصنيف حيث جاء بعد جامعة القاهرة كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة عين شمس في هذا التخصص".

وأوضح الدكتور الخشت، أن ترتيب جامعة القاهرة في عام 2024 في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة جاء 227 عالميا، بفارق 115 مركزا عن ترتيب الجامعة في نفس التصنيف لعام 2017 والتي جاءت في المرتبة 342 عالميا بنسبة تطور بلغت 33.6% تقدما، فضلا عن إدراج 9 تخصصات فرعية بدلا من تخصص وحيد في عام 2017، بالإضافة إلى تخصصين ضمن أفضل 100 تخصص عالميًا.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن جامعة القاهرة جاءت في ترتيبات متقدمة في الـ 9 تخصصات الفرعية في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة، حيث جاءت في الترتيب 38 عالميًا في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات، وفي دراسات التنمية في المرتبة من 51-100 عالميًا، وتخصص إدارة الضيافة والترفيه في المرتبة من 101-150 عالميًا، والإحصاء وبحوث العمليات في المرتبة من 151-200 عالميًا، والقانون والدراسات القانونية في المرتبة من 201-250 عالميًا، وجاءت 3 تخصصات في المرتبة من 250-300 عالميًا وهي: المحاسبة والشؤون المالية والتعليم والتدريب والاقتصاد والاقتصاد القياسي ،فيما جاء تخصص دراسات الأعمال والإدارة في المرتبة من 350-400 عالميًا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن تصنيف كيو إس يؤكد على التقدم الملحوظ للجامعة في كافة التصنيفات العالمية سواء في تطور ترتيب الجامعة عالميًا أو إقليميًا أو محلياً، حيث شمل هذا التصنيف المنشور ترتيب أكثر من 2000 جامعة عالمية كبرى حول العالم، من مجمل جامعات العالم أكثر من 30 ألف جامعة، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة تأتي ضمن قائمة أفضل 1 % جامعة عالمية طبقًر لترتيب جهات التصنيف العالمية المتنوعة.

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