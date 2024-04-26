بالصور.. نجوم السياسة والمجتمع والفن في احتفالية مجلس القبائل والعائلات بعيد تحرير سيناء

حضر مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، البقعة العزيزة على قلوبنا في الوطن، بعد استردادها بتضحيات الشهداء والجنود البواسل الذين ضحوا من أجل رفع راية الوطن وتحقيق السيادة المصرية على كامل أراضي سيناء.

شارك في الحفل الذي أقيم مساء أمس الخميس، عدد من النجوم منهم الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة نادية الجندي، والفنانة سوسن بدر.

يأتي هذا الحفل ضمن استراتيجية قناة الحياة في تعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، بشكل خاص المحافظات الحدودية مثل سيناء، التي شهدت بطولات أبنائها التي ستظل محفورة بأحرف من نور في تاريخ مصر.

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