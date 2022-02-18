أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

الجمعة 18/فبراير/2022 - 08:37 ص

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة جنيه واحد، بعدما ارتفعت أمس بقيمة 10 جنيهات خلال التداولات الصباحية، على خلفية ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1890 دولار، مقابل سعر بلغ 1872 دولار بالتعاملات أمس، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر.

وجاءت قفزة الذهب بسبب استمرار التوتر في أوكرانيا وكذلك صعود كبير في مؤشرات التضخم.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم الجمعة، 18 فبراير 2022:

الذهب عيار 18 سجل 709 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 945 جنيها

الجنيه الذهب 6616 جنيها.

وسجلت الاوقية، 29.032الف جنيه

وقررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات بعد الجلسة التي استمرت يومين أنها لن ترفع أسعار الفائدة حتى الآن ولكنها أشارت بقوة إلى أن الارتفاع في الطريق في أقرب وقت في مارس.

وعلى الرغم من النغمة التي تبدو متشددة ، قلصت الأسهم الخسائر بعد صدور المحضر، وفق ما نقلته بعض وكالات الانباء العالمية.

وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.