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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"القومي للإعاقة" يتيح ترجمة لغة الإشارة لتدريبات واحدة من الفنادق العالمية لموظفيها

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شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فاعليات التدريب المهني الذي قدمته واحدة من مجموعة الفنادق العالمية في مصر لموظفيها من الصم وضعاف السمع.

وفي هذا السياق، قدم المجلس خبراته الفنية من خلال إتاحة لغة الإشارة عن طريق فيروز الجوهري ، مترجمة لغة الإشارة بالمجلس، لتوفير وتسهيل وإتاحة الجلسة التدريبية التي عقدتها إدارة مجموعة الفنادق العالمية لموظفيها من الصم وضعاف السمع.

تناولت الجلسة التدريب على مدونة السلوك التي لابد أن يلتزم بها العاملين في المجموعة من الصم وضعاف السمع، ودارت أيضاً الجلسة حول القيم الأساسية للمجموعة الفندقية، والتدريبات الإلزامية الدورية على العاملين حضورها والقيام بها، وخصصت الجلسة وقت لمناقشة التحديات اليومية التي تواجه العاملين في المجموعة من الصم وضعاف السمع والتعبير عنها، وتناولت الجلسة التدريبية سد الفجوة بين الكلمات المنطوقة والأفكار غير المنطوقة بين الموظفين.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على ضرورة التزام كافة المنشآت بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم تفعيلا لمواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والمجلس يقدم خبراته الفنية لكافة الوزارات والهيئات في هذا الشأن من خلال تقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تفعيلا لرسالة المجلس الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز.

ذوي الاعاقة فاعليات التدريب