أفريكسيم بنك يوافق على صرف مليار دولار لدعم صندوق التكيف الإفريقي

الأربعاء 09/فبراير/2022 - 01:42 م

أكد بينديكيت اوراما رئيس أفريكسيم بنك، أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وافق على دعم صندوق التكيف بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أن صندوق التكيف يساعد الاقتصادات الإفريقية على ويتفهم خصوصية القارة لنخلق التغيير في القارة الإفريقية، ونحن نستطيع تقوية الصندوق خطوة خطوة لتحقيق تطلعات شعوبنا.

وأضاف رئيس أفريكسيم بنك، أن توقيع تنفيذ اتفاقية إدارة صندوق التمويل خطوة كنا نسعى إليها، حيث بدأنا في وضع الهيكل الخاص لمنطقة التجارة الحرة لجعلها طي التنفيذ.

وتابع: نشهد اليوم عقد توقيع مرفق التكيف، وهو ما يشير إلى أنه يجب أن نكون جميعا عاملين على طموحات أبناء القارة، وهي ليست احتفالية ولكنها لحظة تاريخية ساتذكرها لسنوات قادمة.

وقال بينديكيت أوراما، إن هذه المبادرة سيدرسها الكثيرون في السنوات القادمة وهذه المبادة التي تمت مع أمانة منظمة التجارة الحرة الإفريقية لتسهيل المدفوعات داخل القارة، وهي خطوة على طريق طويل؛ من أجل أن يكون هناك سهولة في التعامل مع العملات الإفريقية وقابلة للتحويل في القارة لتحقيق تطلعات القارة.

وأشار إلى أنه منذ ثلاثة أشهر في جنوب إفريقيا شاركنا في النسخة الثانية من معرضا التجارة الإفريقي، وكانت النسخة الأولى في القاهرة عام 2018 بدعم للحكومة المصرية، وحققنا نجاحا هائلا، حيث زاره أكثر من مائتي ألف شخص، وبالفعل كانت الطاقة الاستيعابية لهذا المعرض على أشدها، وكان هناك أكثر من 42 مليار دولار تمت خلال اتفاقية المعرض.

ونوه بأن هناك مشكلات تتعلق بسير عمل أفريكسيم بنك، وهذه الخطوات هي قوية وصريحة للإرادة الجماعية لإزالة كل العوائق أمام التجارة البينية ودعم الأشقاء في القارة لنستطيع تحقيق تطلعات قادتنا، وأن يكون لدنيا منطقة حرة للتجارة القارية واعتماد ذاتي داخل القارة.

وأكد أنه سيكون هناك دعم قوي لصندوق التكيف في خدمة الدول الأعضاء، وهو ما يؤكد أن قادتنا لا يألون جهدا في تحقيق كل العون في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وذكر أن الصندوق ضروري للتأكد من سير دعم كل للعمليات المطلوبة، والتخلص من المشكلات لدعم أبناء القارة وتحقيق الرخاء.

ولفت إلى أن المنطقة التجارية الحرة تساعدنا على تحقيق هذا الحلم، ويجب التوزيع العادل لكافة عوائد الرخاء، وتخطي مشكلة فقد التعريفات الجمركية، وتوفير الفرص حتى تزدهر هذه المنطقة .

جاء ذلك خلال كلمته أثناء توقيع أفريكسيم بنك اتفاقية إدارة صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة الافريقية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.