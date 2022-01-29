أسعار الذهب اليوم السبت 29 يناير 2022

السبت 29/يناير/2022 - 08:43 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت 29 يناير 2022 بعدما خسر من قيمته 21 جنيه للجرام على مدار اليومين الماضيين وجاء الانخفاض مدعوما بتراجع السعر العالمى حيث سجلت الأوقية 1798.06دولار بعد تثبيت الفيدرالي. الأمريكى أسعار الفائدة فى اجتماع الأربعاء.

وعلى المستوى المحلى شهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ تصريحات الدكتور على مصيلحى وزير التموين حول دمغة الذهب بالليزر والتى تسببت فى ركود فى الأسواق>

سجل سعار الذهب عيار 14 إلى 523 جنيها للجرام فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 672 جنيه للجرام.

وجاء سعر الذهب عيار 21 إلى 786جنيها للجرام، وتراجع عيار 24 إلى 900جنيها للجرام

كما سجل سعر الجنيه الذهب عند6288 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21. وسجلت الأوقية 27.937 ألف جنيه.

وشهدت حركة البيع والشراء تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي في ظل توقعات بتحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام.

كما تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.