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الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزير الخارجية الإماراتي يثمن موقف روسيا الداعم لبلاده حول الهجوم الحوثي

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد
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ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، موقف (موسكو) الداعم لبلاده، وذلك خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، والتي أدان فيها المجلس هذه الهجمات الإرهابية.

وأكد وزير خارجية الإمارات -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، أشاد لافروف بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ميليشيات الحوثي روسيا البوابة نيوز