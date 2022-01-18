أسامة عباس.. عازف البيانو صاحب الأنامل الذهبية

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 10:45 م

نجح عازف البيانو السعودي أسامة عباس، في أن يثبت صحة مقولة "الموهبة والفطرة خير دليل للوصول لقلب الجمهور"، وذلك بفضل الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها عازف البيانو السعودي منذ نعومة أظافره.

واستطاع أسامة عباس صاحب الـ46 عامًا، أن يضع نفسه وسط مصاف نجوم العزف على الآلات الموسيقية في فترة قصيرة، حيث أنه اكتشف موهبته في العزف على البيانو وهو في عمر 6 سنوات، وهو أمر نادر الحدوث في هذا السن الصغير، لكنه تعامل مع مفاتيح آلة البيانو على أنها "صديق الطفولة" حتى تعرف على كل أسرارها في فترة لم تتجاوز الـ10 أيام.

ولم يتوقف العازف الموهوب عند حدود آلة البيانو، ولكن شغفه وولعه بالموسيقى جعله يتقن استخدام العديد من الآلات الموسيقية منها العود والكلارنيت والناي والجيتار، وهو الأمر الذي جعله أحد النجوم المطلوبين بشدة لتلحين العديد من الأعمال الفنية.

ومما ساعد أسامة عباس على هذه الإنطلاقة القوية هو تأثره بالموسيقار والملحن المصري العالمي عمر خيرت، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة التي غزت العالم أجمع.

ويبدو أن جينات الموهبة لم تتوقف عند أسامة عباس فقط، بل امتدت أيضا إلى ابنه وسام أسامة عباس والذي يحمل نفس لمسات والده وموهبته الفطرية اللامعة في العزف على آلة البيانو.

ويستعد عازف البيانو السعودي لاقتحام عالم الموسيقى والتلحين بقوة خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم العديد من الأعمال المميزة والتي يسعى لتقديمها وطرحها على جمهوره في المستقبل القريب.