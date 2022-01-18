إعلام طنطا يعقد ندوة عن "الدين والترابط الأسري"

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 08:31 م

عقد مجمع إعلام طنطا بالتعاون مع نقابه الفلاحين اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الدين والترابط الأسري"، بحضور حسن الحصري نقيب الفلاحين، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برفع وعي المواطنين.

وأدار اللقاء الدكتورة شيماء أغا إعلامي بمجمع اعلام طنطا، وتحت إشراف ضاحي هجرس مدير المجمع، عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة إعلام وسط وشرق الدلتا.

وقالت الدكتورة شيماء أغا إعلامي بمجمع إعلام طنطا اللقاء إن الأسرة هي اللبِنة الأساسية في تكوين المجتمعات، مؤكدة أن الأسرة هي محل اهتمام القيادة السياسية.

وأضافت أن تزايد العنف وارتفاع حالات الطلاق، وذلك ضمن اهتمام المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائية، وكان آخر الدراسات التي عكف عليها دراسة ظاهرة الانتحار.

كما أكد الدكتور عادل محمد أبو الهيثم إمام بوزارة الأوقاف أن الإسلام يعتبر الأسرة المكون الفطري الذي يُرضي الخالق، فمن خلال هذا الرباط المقدس تتهذب وتشبع الحاجة الإنسانية التي أودعها الله تعالى في كل من الذكر والأنثى، ويكون ثمرتها نتاج النشْء الصالح، ومن هنا تتحقق الغاية التي خُلق الإنسان من أجلها، ألا وهي إعمار الأرض واستمرار الجنس البشري، فيتحقق سرّ البقاء الإنساني في الأرض، فالتزاوج الشرعي الذي تقوم عليه الأسرة هو ما يميزالإنسان عن سائر المخلوقات.

وأكد أن الإسلام وضع معايير أساسية لتعامل الزوجين، فالعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع مستمدي العلم من الإسلام، فهو منهج حياة، ووضع أسس الزواج ونظم شكله ووضع معايير لكيفية التعامل مع الزوجين.

وأكد أن هناك ضرورة وحاجة قوية لوضع مناهج للمقبلين علي الزواج يجب اجتيازها لاتمام عملية الزواج للحد من عمليات الطلاق بين الزوجين .