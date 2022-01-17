طلائع الجيش يدعم هجومه برجب عمران.. والعشري يضمه لمعسكر مباراة سيراميكا

الإثنين 17/يناير/2022 - 07:49 م

أنهي نادي طلائع الجيش لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع رجب عمران مهاجم سيراميكا كليوباترا علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ووقع اللاعب على العقد بمكتب العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة في حضور الكابتن طارق العشري المدير الفني ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

وضم الكابتن طارق العشري رجب عمران للمعسكر المغلق للفريق الذي يستعد لمباراة سيراميكا كليوباترا التي ستقام في الخامسة مساء غداً الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترقة.

تأتي استعارة رجب عمران في إطار خطة نادي طلائع الجيش بتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي ببعض اللاعبين المميزين خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.

في الوقت نفسه يسعى الكابتن طارق العشرى المدير الفني للتعاقد مع صفقات مميزة لتدعيم صفوف الطلائع ، مستغلاً توقف الدوري بسبب أمم إفريقيا بالكاميرون ، وقبل عودة مباريات الدوري ، ويسعى العشرى لاستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة.