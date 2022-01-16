السوبر الأسبانى.. ريال مدريد يتقدم بهدف على أتلتيك بيلباو فى الشوط الأول

الأحد 16/يناير/2022 - 09:35 م

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره أتلتيك بيلباو، بهدف للاشئ، فى الشوط الأول من المبارة المقامة بينهما الآن على ملعب "الملك فهد" بمدينة الرياض بالعاصمة السعودية، بنهائى كأس السوبر.

سجل هدف المباراة اللاعب مودريتش، فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشهد تشكيل ريال مدريد البدء بالبرازيلي رودريجو، في مركز الجناح الأيمن، لتعويض غياب ماركو أسينسيو المصاب، كما يشارك لوكاس فاسكيز كظهير أيمن، على حساب داني كارفاخال.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

ريال مدريد: كورتوا - ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز - كاسيميرو - كروس - مودريتش - رودريجو - فينيسيوس - بنزيما.

بيلباو: سيمون - بالينزياجا - مارتينيز - ييراي - دي ماركوس - مونيايين - زاراجا - جارسيا - بيرينجور - سانسيت - ويليامز.

وتأهل الفريق الملكي لنهائي البطولة، بعدما اجتاز غريمه التقليدي برشلونة، بينما عبر بيلباو عقبة أتلتيكو مدريد.