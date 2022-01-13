لاعبو الأهلي يدعمون أكرم توفيق بعد إصابته بالصليبي

الخميس 13/يناير/2022 - 03:59 م

حرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم أكرم توفيق قبل بدء مباراة الجونة المقامة بينهما حاليا ضمن الجولة الأولى في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة على استاد الأهلي ‏we‏ السلام.‏

وحمل اللاعبون قميص أكرم مع الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة المنتخب الوطني مع نيجيريا بكأس أمم أفريقيا.

الأهلي يلعب اللقاء بالتشكيل التالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

ويجلس على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏

أما تشكيل الجونة فجاء كما يلي

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمود الجزار، محمد نجيب، عمرو طارق.

خط الوسط: نور السيد، أحمد سالم صافي وعمرو بركات.

خط الهجوم: إسلام محارب، كريم طارق.خالد قمر.

الشوط الأول جاء هادئا معظم فتراته وانحصر اللعب في وسط الملعب.

برز من شباب الأهلي زياد طارق الجناح الأيمن الذي بدا أنه خامة مبشرة.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.