وزير النقل يشكل لجنة لاستطلاع موقع محور منطقة القطا

الخميس 13/يناير/2022 - 03:14 م

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بسرعة قيام وزارة النقل بالبدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة والتي شهدت يوم الاثنين الماضي سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية، في نهر النيل فرع رشيد، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث وبمتابعة مستمرة من الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشكل الفريق مهندس كامل وزير النقل لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء عدد 65 محور على النيل من رشيد حتى أسوان جاري العمل في عدد 16محور منها بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

بالإضافة إلى محور ابو غالب الجاري تنفيذه حاليا في موقع حادث معديه قريه الدمشلي الذي وقع في اغسطس 2020 ليصل اجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيريه وحتى كوبري الخطاطبه على الطريق الدائري الاقليمي بطول 42 كم الى عدد 4 محاور على النيل بفاصل حوالى من 10 الى 12 كيلو متر بين كل محور وآخر.