بالصور.. مسئولو تفتيش TSM يتفقدون محطة مياه الشرب المدمجة بـ"صعايدة الأقصر"

الإثنين 10/يناير/2022 - 11:09 م

تفقد وفد من مسئولي برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الصعايدة شمال محافظة الأقصر.

ضم الوفد، كلا من المهندسة ماجدة عزيز مفتش الشهادة الفنية المستدامة TSM، وذلك بحضور كلا من المهندس وليد محمد عباس مدير عام المياه، والمهندس محمد عبده المهدي مدير إدارة مياه الشرب بالزينية، ووليد محمود مدير عام شئون العاملين بالشركة، وكلا من مدير محطات المياه، ومدير إدارة المعامل ومدير الصحة والسلامة المهنية بالشركة، ومسئولين TSM بالشركة.

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة في محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الصعايدة بالأقصر، في سبيل تطوير هذا المرفق، وذلك لإنتاج المياه كما يتم بالخطة الموضوعة لبرنامج TSM.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن جميع محطات الشركة تسعى إلى الحصول على شهادة TSM الدولية للجودة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتقديم مياه نقيه المطلوبة والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وعبر عن شكره الجزيل لكل القائمين على إدارة ال TSM وكل العاملين بتلك المحطات والجهد المبذول منهم، والعاملين بديوان عام الشركة المعاونين لهم، من أطقم فنية وإدارية ولمدير عام المياه و مديري إدارات ومحطات مياه الطود والصعايدة لمزيد من التقدم لصالح العمل بالشركة.

وكانت محطتا مياه الطود بإدارة الطود ومياه الصعايدة بإدارة شمال الأقصر بالزينية، قد حصلتا على تجديد الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة TSM التي تم منحها لهما بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الشرب، بعد أن قامت لجنة فنية بالتفتيش على محطة مياه الشرب بالطود المدمجة ومحطة الصعايدة المدمجة لتأهيلهم بالتجديد لشهادة TSM الدولية التي تدل على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال مياه الشرب.

يشار إلى أنه يتم الحصول على هذه الشهادة بالتأكد التام من توافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، ومعايير الصيانة وشروط السلامة والصحة المهنية وتشمل هذه المعايير أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية للمياه وخطة العمل للموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM .

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