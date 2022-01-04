ننشر توصيات لجنة الصحة لمواجهة فوضى ملف الدواء

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 07:49 م

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التوصيات لمواجهة الفوضى التى يشهدها ملف الدواء فى مصر وذلك فى نهاية الاجتما ع الذى عقدته اللجنة البرلمانية اليوم.

وطالبت اللجنة مجلس الوزراء بفض الاشتباك القائم بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة التنمية المحلية حول تضارب الاختصاصات بملف الأدوية. كما طالبت بعدم صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء خاصة أدوية المضادات الحيوية. وأمهلت اللجنة الحكومة مهلة لإصدار قرار بحظر تناول المضادات الحيوية عبر حقن الوريد فى الصيدليات ،مع إتاحة الحصول عليها وفقا لروشتة الطبيب فى المستشفيات . وشددت اللجنة فى نهاية اجتماعها على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع بيع الأدوية بدون روشتة الطبيب .

وناقشت لجنة الصحة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الدكتورة إيناس عبدالحليم، وعاطف مغاورى وأخرين بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وطلب الإحاطة المقدم من عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية الكترونيًا عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.