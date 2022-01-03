"دولة الروبوت" رواية جديدة ترصد احتفالات أعياد الميلاد في المريخ

الإثنين 03/يناير/2022 - 12:53 م

ترصد الرواية الجديدة للكاتب الصحفي بسام عبد السميع "دولة الروبوت" الصادرة اليوم الإثنين، الرحلات المكوكية المباشرة لحضور أول احتفال بأعياد الميلاد على سطح المريخ، وذلك ليلة الأول من يناير 2030 بمشاركة الرئيس الأمريكي وامبراطور اليابان ورؤساء روسيا والصين ودول أوربية وعربية ورجال الأعمال وعدد من مشاهير السوشيال ميديا والفن والرياضة وبإشراف وتنظيم حكومة دولة الروبوت.

وتنقل وسائل الإعلام ومحطات البث الفضائي وقنوات التواصل الاجتماعي احتفالات أعياد الميلاد لكل سكان الأرض عبر الهواتف لتعيش الكرة الأرضية لحظة تاريخية بالاتصال بالمريخ وكأن الكوكب كله ذهب إلى المريخ.

وما بين النبوءة والمعلومة، وما بين التاريخ والحقيقة.. تحمل رواية "دولة الروبوت" إرهاصات تلوح في الأفق لجائحة تكنولوجية تعيد الإنسان إلى الأرض بعدما ذهب إلى المريخ، كما تقتحم الرواية تفاصيل التجربة الاقتصادية في اليابانية، والصراع الأمريكي الصيني وعلاقة المافيا بأجهزة المخابرات ودورها في تنفيذ مهام يطلق عليها مصطلح “أمن قومي".

وتتناول "دولة الروبوت" قصة كبسولة الحياة مرة أخرى، ومصرع رئيس أكبر شركة تكنولوجيا في العالم خلال اجتماعات دافوس وانقضاء جائحة كوفيد-19 في عام 2024، وذلك بعد الانتهاء من مشروع دولة الروبوت العضو الجديد بالأمم المتحدة والواقعة جغرافياً في آسيا، منطقة الفوضى الخلاقة القادمة.

وتبرز الرواية تطور الروبوتات عبر الذكاء الاصطناعي وتحولها لشريك لدى غالبية الأسر حول العالم وحدوث ملايين الحالات من الزواج بين الإنسان والروبوت وعملية التصادم وارتفاع حالات الطلاق بين الإنسان والآلة لتتطور الأحداث معلنة صراعاً جديداً بين الإنسان والروبوت.

صباح الأخير من عام 2030، تعلن الروبوتات عبر رسائل صوتية ومرئية عن انتهاء عصر الإنسان مع المريخ ورغبتها في الحياة بمفردها في المريخ.

وتشير الرواية إلى سيطرة الذهول على شركات البرمجة نتيجة خروج الروبوتات عن السيطرة وحدوث تطور ذاتي جعل الروبوتات تعلن الحرب على البشر في المريخ وأن هذه الحرب يمكن وقفها شريطة عودة الإنسان إلى الأرض، كما تؤدي برامج خبيثة إلى انفجار الهواتف في مختلف أنحاء الأرض وإصابة نحو 4 مليارات نسمة منهم 100 مليون شخص لقوا حتفهم.

وتكشف الرواية عن سلاح جديد يستطيع القضاء على الروبوتات عبر برنامج تقني يبث إشارات تؤدى إلى التدمير الذاتي لكافة الروبوتات خلال دقائق، وتطالب من الدول الراغبة في الحياة شراء هذا السلاح الذي زرعته في الفضاء خلال مشروع توقف السفر في سنوات كورونا.

وتدور أحداث "دولة الروبوت " خلال الفترة الزمنية من 1919 وحتى 2031، ومن الإسكندرية إلى القاهرة وسويسرا والصين واليابان وأمريكا والمريخ.

ويختتم الكاتب روايته بعبارة كتبها بعض الناجين من فيضان الموت تقول: من يصدق أن كل التكنولوجيا تتوارى كما توارت حضارات الأمم السابقة؟.. من يصدق حدوث بداية جديدة لحياة البشر على الأرض؟.

يذكر أن الكاتب الصحفي بسام عبد السميع ترأس تحرير بعض الإصدارات الصحفية في مصر مطلع القرن الحالي، كما حقق رقماً قياسياً في إصدار الكتب عام 2020 بتأليف 11 كتاباً تنوعت بين السير الذاتية والأعمال الفكرية والدينية والرواية والمجموعة القصصية منها: رسالة النيل إلى السيسي، الحج الاستثنائي، مسافر في زمن المنع، صرخة 2020، شفرة المؤامرة على مصر، رحلتي مع النووي، القاسمي.. سلطان مدينة الخبز الفكري، استعادة الذات، مقولات ابن عبد السميع، اعتقال الموتى، الحكايات العشر لعام 2020، فيما أصدر في سبتمبر من العام الماضي "عبور المستقبل “Expo 2020".

حاز بسام عبد السميع جائزة الإبداع الصحفي عام 2006، جائزة الصحافة العربية عام 2017 والعديد من التكريمات، كما أنه عضو نقابة الصحفيين المصرية، جمعية الصحفيين الإماراتية، اتحاد الصحفيين العرب، الاتحاد العالمي للصحفيين، واتحاد كتاب مصر.