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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي

تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي غدًا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللاعبون مران اليوم بقراءة سورة الفاتحة، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد اجتماع مع اللاعبين للحديث عن بعض النقاط الفنية.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين، وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون، وشهدت تركيزًا وحماسًا من الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء غد السبت على استاد القاهرة.

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