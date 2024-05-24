حسام موافي يقدم نصائح لمرضي السكر لمنع الغيبوبة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني ، إن نقص الكورتيزون والصوديوم يسببا غيبوبة فهما أساسيان لاستمرار حياة الإنسان.

وأكد موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تغيير حموضة الدم تسبب غيبوبة ومشكلات في القلب والمخ، موضحا أن هناك غيبوبة نفسية تأتي بسبب ظروف نفسية طارئة.

وأشار إلى أن عدد غيبوبات السكر يبلغ 5، موضحا أن نقص السكر في المخ يسبب غيبوبة، حيث أن المخ يستهلك كمية سكر كبيرة.

ونصح موافي، أصحاب الأمراض المزمنة خاصة السكر، باصطحاب مواد بها نسبة سكر عالية بشكل احتياطي تحسبا لِـ حدوث الدوخة ونقص في السكر، وفي تلك الحالة يستوجب على المريض أكل مواد بها نسبة سكر عالية لمنع حدوث غيبوبة.