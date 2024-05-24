السفير حسين هريدي: قرار وقف الحرب في يد نتنياهو

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل مستمرة في هذه الحرب التي لا تريد أن تضع نهاية لها، إلى أجل غير مسمى، لافتًا إلى أن قرار وقف الحرب في يد نتنياهو ومجلس الحرب.

وأضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن خطط وأهداف الحرب وإن كانت قد أعلنت فهي ترمي إلى تحرير الرهائن والقضاء على حماس قضاءً تامًا بحسب التعبير الذي استخدم من قبل القيادات الإسرائيلية، لكن أهدافها تتطور، فلم يعد الحديث الآن فقط هو إطلاق سراح الرهائن أو القضاء على حماس، وإنما التمهيد لسيطرة أمنية إسرائيلية دائمة على قطاع غزة، وتحديدًا على كافة المعابر التي تربط القطاع لتصبح إسرائيل هي المهيمنة عليها هيمنة شبه مطلقة.