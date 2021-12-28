اتحاد بنوك مصر يتيح دورة تدريبية حول الممارسات الدولية لاعتمادات الجهوز

الثلاثاء 28/ديسمبر/2021 - 04:22 م

يقدّم اتحاد بنوك مصر دورة تدريبية عن الممارسات الدولية لاعتمادات الجهوز لكافة العاملين بإدارات خطابات الضمان وتمويل التجارة والشؤون القانونية، وتم إعداد هذه الدورة للمستوى المبتدئ والمتوسط لشرح طبيعة واستخدام الاعتمادات الاحتياطية وقواعدها، خاصة لمستخدميها كبديل لخطابات الضمان.

محتويات الدورة:

الطبيعة المستقلة لاعتمادات الجهوز.

السمات الأساسية للتعهدات المستقلة.

أنواع ونماذج اعتمادات الجهوز.

الممارسات الدولية لاعتمادات الجهوز.

لمن توجه الدورة؟

كافة العاملين بإدارات خطابات الضمان وتمويل التجارة والشؤون القانونية.

مكان الانعقاد

قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور(18) ببرج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة.

مدة الدورة

تعقد الدورة على مدار يومين متتاليين ابتداء من يوم الأحد 30 يناير 2022 حتى يوم الاثنين 31 يناير 2022 (من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً).

المحـــاضِــر

عمرو كمال، مدير عام قطاع خطابات الضمان الخارجية ببنك قطر الوطني الأهلي سابقا، وعضو لجنة خطابات الضمان باللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية بباريس DOCDEX، وعضو لجنة خبراء فضّ النزاعات الخاصة بأدوات تمويل التجارة المستندية بغرفة التجارة الدولية فيما يخص قواعد خطابات الضمان عند الطلب.