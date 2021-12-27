محمد طارق يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك

الإثنين 27/ديسمبر/2021 - 07:33 م

أعلن محمد طارق عن ترشحه على مقعد العضوية تحت السن بانتخابات نادي الزمالك والمزمع إقامتها في شهر فبراير المقبل.

وفتح باب الترشح في انتخابات الزمالك ابتداء من يوم الأربعاء الماضي ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

وترشح طارق في الانتخابات على مقعد العضوية تحت السن بشكل فردي وليس ضمن قائمة انتخابية حيث تقدم اليوم بأوراق ترشحه بمقر النادي.

وكتب مرشح العضوية على حسابه على فيس بوك : "على بركة الله تعالى و بعد استخارة المولى عز وجل و استشارة من عدد من رموز الزمالك فقد عزمت الأمر على التقدم بأوراق ترشحي في انتخابات نادينا الحبيب على مقعد العضوية تحت السن كمرشح فردي و ذلك لمحاولة خدمة نادي الزمالك الذي يظل دائما صاحب الفضل على كل أولاده فيما وصلوا إليه.

وتابع : "لقد أعددت برنامجًا انتخابيًا للعمل عليه في الجانب الرياضي و التسويقي والإنشائي وذلك لتنفيذه الفترة المقبلة وسأسعى بكل جهد لتنفيذه سواء وفقني الله في الفوز بعضوية المجلس أو لا فسيكون بين يدي المجلس الجديد ودائماً جميعا مساندين للكيان و داعمين له.

وأضاف : "كما تأتي تلك الخطوة ضمن سياسة نادي الزمالك الدائمة بدعم الكوادر الشابة وفي إطار توجه الدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب و منحهم الفرصة في المناصب القيادية و العمل العام باعتبارهم الطاقة الدافعة و الوقود المحرك لعجلات التقدم في مختلف المجالات و خاصة الشأن الرياضي.

واختتم طارق : "أدعو أعضاء الجمعية العمومية للنادي بالتواجد و اختيار من يمثلهم و يسعى للنهوض بالنادي فاسم الزمالك باقي و الأشخاص زائلون.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.