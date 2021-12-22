غدا.. القمر الأحدب المتناقص يتعامد على الكعبة الشريفة

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 12:42 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الكعبة الشريفة ستشهد فجر غدا الخميس 23 ديسمبر ، حدث هو الثالث والأخير خلال هذا العام 2021.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة، أن "سماء مكة المكرمة تشهد فجر غد الخميس، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة"، مشيرا إلى أنه "التعامد الثالث والأخير خلال هذا العام 2021".

وأكد أن ،"ظاهرة التعامد ستحدث عند الساعة 03:23 صباحا قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام"، مشيرا إلى أن "القمر سيكون على ارتفاع 89.54 درجة وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87%".

وأضاف أن "الزاوية التي تفصل القمر عن الشمس ستكون 137 درجة، ويبعد مسافة 398,794 كيلومترا"، مؤكدا أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر، والتي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة.

وتابع أنه يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة ، لافتا إلى أنها تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً لحظة التعامد، حينها سيكون متجها للقبلة بالضبط.