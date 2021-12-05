سفير اليمن بالقاهرة يشيد بجهود مصر فى تمكين المرأة والشباب

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 09:04 م

استقبل الدكتور محمد مارم، سفير اليمن لدى مصر ، وفد المنتدى الإقليمي للمرأة والأمن والسلام بالقاهرة، من أجل مناقشة والاطلاع على الأوضاع في اليمن وكذلك الأوضاع الصعبة التي تشهدها المرأة اليمنية في ظل استمرار الصراع، منذ 2015.

وضم الوفد الدكتورة إيمان خطاب رئيس المنتدى ، وممثلة المنتدى في فلسطين الدكتورة وسام جودة، وممثلة المنتدى في اليمن إيمان الزبيرى، وفادي ماهر المنسق الإعلامى للمنتدى ورئيس برلمان الشباب الافريقي.

وأكد السفير اليمني أهمية بناء القدرات و دعم جهود التنمية للمرأة و الشباب انطلاقا من المصلحة الوطنية الجامعة للشعب اليمنى.

وأشاد بجهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة والشباب كما اثنى على جهود المنتدى كأول هيئة اقليمية تهتم بالتنمية من خلال تدريبات نوعية غير تقليدية تنقل الخبرات الدولية من منظور الأمن القومى المصرى و العربى بوجه عام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط العمل المشترك بين المنتدى والحكومة اليمنية، ووضع آلية للعمل في دعم المنتدى للمرأة اليمنية، ودعم جهود الحوار من أجل تعزيز مكانة المرأة اليمنية لاسيما الشابات القياديات وأيضا نشر ثقافة السلام بين أبناء الشعب اليمني في ظل ما يعانيه اليمن من أوضاع صعبة.

وأعرب الوفد خلال لقائه مع السفير اليمني عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك من أجل تعزيز حقوق المرأة اليمنية، في عدة مجالات، والتأكيد على ثقافة العيش المشترك ودعم الحوار، وبناء مجتمع يمني قادر على تقبل الآخر .

جانب من الزيارة

الوفد خلال لقائه مع السفير اليمن لدي مصر