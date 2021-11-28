د. خالد كمال يكتب: أشياء تحدث في منزلك وتؤثر على حياتك

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 08:58 ص

كنت أعتبر أن الحديث في فن الفونج شوى، درب من الخيال الميتافيزيقي، لكن التجارب الشخصية وميلي للملاحظة العميقة جعلني أميز فعلا بين طاقات الأماكن المختلفة التي أمر بها في حياتي، هناك أماكن ندخلها نشعر فيها براحة عميقة ترتاح أنفسنا وتختلج أرواحنا حتى أننا لا نريد أن نغادرها، بل قد يغلبنا النعاس فيها، رغم أننا لا نحتاج للنوم وذلك لفرط الراحة والاسترخاء وصفاء العقل في هذه الأماكن، وعلى العكس هناك أماكن أخرى تشعر بمجرد الولوج إليها بالضيق والكآبة والعصبية؛ مما دفعني للقراءة عن فن الفونج شوي الصيني المرتبط بما يبعثه المكان ومحتوياته من طاقه.

الأماكن التي تشعر فيها بالراحة هي التي تتدفق فيها الطاقة بحرية وسهولة حول وداخل جسمك بذلك تشعر بالرضا والسكينه وتظل على المستوى الصحي سليما معافا، ويلعب تخطيط وترتيب الغرف دورا في ذلك بل وموقع الأثاث ومواده التي صنع منها، فهذا كله إما ينشط أو يعيق تدفق الطاقه، وقد خلصت من قراءاتي عن علم الطاقة وفن الفونج شوي أن هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على زيادة طاقة المكان.

وهي أن المناطق المختلفة من البيت والأجزاء المختلفة لكل غرفة تجذب طاقات معينة - علاوة على ذلك اكتشفوا بأن بعض الترتيب (تخطيط الغرف أو حتى موقع الأثاث أو المعالم) إما تساعد وتنشط أو تعيق وتمنع تدفق الطاقة، ولتطبيق ذلك يجب عمل الآتي:

أولا: تحقيق الطاقة الإيجابية في المنزل:-

تقليل الحوائط والجدران في المنزل لتسهيل سريان الطاقة. وجود الفوضى في المكان يمكن أن "يعطل" سريان الطاقة، ويوقف توزيعها المتناسق ويحولها إلى طاقة مملة وراكدة. وضع السرير مقابل لباب الغرفة فيجب أن ترى الباب ومن الضروري أن لا تضع السرير تحت جهاز التكييف، أو تحت أي شيء آخر معلق في السقف ولا يفضل وضع السرير تحت النافذة، أما إذا اضطررت إلى ذلك فعليك أن تغطي النافذة بستائر معتمة، هذا ويفضل أن يكون ظهر السرير مصنوعًا من الخشب بدلًا من نظيره القماشي. من الأفضل عدم استخدام الكثير من السجاد واستبداله بخشب باركيه، وعدم استخدام السيراميك لأن به ماده إشعاعية، وإذا استخدمت السجاد فمن الضروري أن يتناسق السجاد مع الغرفة وأن يكون بلون فاتح من ألوان الطبيعة. - ترك مسافات بين الأثاث، فمثلا ترك مسافة بين السفرة والصالون إذا لم يكن هناك حائط يفصل بينهم وكذلك ترك مسافة بين الأثاث والحائط لتسهيل سريان الطاقة بصورة دائرية. الحائط والوسادة وأغطية السرير: أحرص على أن يكون طلاء الجدران باللون الأبيض للتقليل من درجة حرارة الغرفة ولأنها تعكس اشعة الشمس الضارة أو ألوان الباستيل الهادئة، وكذلك ألوان الوسادة السرير، يجب أن تكون بيضاء أو بلون واحد هادئ، مع تجنب الألوان الصارخة مثل الأحمر، ومن الأفضل أن يكون القماش من الحرير أو الكتان أو القطن، حيث ينصح بتجنب الأقمشة الصناعية والمركبة. أبعد جميع الأجهزة الكهربائية عن غرفة النوم. استخدم إضاءة زرقاء عند النوم، ولابد أن تكون خافته وبعيده عن الغرفة التي تنام فيها، لأن الضوء الأزرق يساعد على النوم وهذا ما يفسر نصائح الأطباء لمقاومة النوم بارتداء نظارة شمسية لأنها تمنع دخول الضوء الأزرق إلى العين. في حال وجود حمام داخل غرفة النوم، احرص على إبقاء بابه مغلقًا. كما أن المرآة يجب ألا تكون في مواجهة السرير أو الباب لأنهـا تعيق تدفق الطاقة. تجنب استخدام الأضواء الساطعة، فضوء الغرفة يجب أن يستمد في الصباح من الخارج، وفي المساء من مصدر ضوء خافت. من الضروري ألا تكثر من وضع النباتات الخضراء في غرفة النوم، بل من المستحسن ألا تضعها في الغرفة أبدًا، على الرغم من أنها مفيدة في باقي غرف المنزل، إلا أنه يفضل تجنبها في غرف النوم. وضع المصابيح الجانبية في المنزل أفضل من المصباح الرئيسي المعلق وسط الغرفة. لا تضع سلك موصل بالكهرباء في غرفة نومك أو فوقك وأنت نائم فهذا يؤدي إلى حدوث مشكلات كثيرة في التركيز والذاكرة.

ثانيا - تحقيق الطاقة الإيجابية في جسدك:

1- ارتدي الفضة فإنها تخرج طاقتك السلبية.

2- ضع قطعة من الفضة في الماء الذي تشربه فهي تعمل على فلترة المياه.

3- سم الله عند شربك للماء فقد وجد العلماء أن المياه بعد ذكر الله عليها تتخذ شكل بلوري مثل الجوهرة أو الكريستال وفقا لعلماء الهندسة الوراثية.

4- قم بعمل 16 خط على الأسلاك الموصلة للكهرباء أو قم بعمل عقدة في طرف السلك وذلك لمنع تسرب الطاقة السالبة لمن يجلسون في تلك الغرفة.

5- قلب مشروبك مثلا الشاي 16 مرة، عكس عقارب الساعة والأفضل أن تقلبه بمعلقة فضة فالمسلمون يطوفون حول الكعبة عكس عقارب الساعة.

6- الجسم يتخلص من السموم أثناء النوم في الوقت بين الساعة الواحدة والرابعة فجرٌا.

7- ارتدي ساعة دائرية وليس علي شكل مربع.

8- ارتدي سوار من الفضة والأفضل أن يكون به فص زمرد.

وعن تجربة صدقوني أعزائي إذا حاولت تطبيق هذه الأفكار في حياتك ستشعر بفرق كبير، تحسن في حالتك النفسية والمزاجية وعلاقتك بالآخرين بصفة عامة.