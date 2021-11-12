فتحي مبروك: لست مع خطوة تغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر.. والبدري ظلم

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 01:38 ص

تحدث فتحي مبروك، لاعب ومدرب الأهلي السابق، عن مواجهة منتخب مصر غدا بالجولة الخامسة امام متتخب انجولا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وقال فتحي مبروك في تصريحات تلفزيونيه مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc" : كيروش وجهازه الفني حاء في توقيت جيد جدا، ولكني لم اكن مع هذا التغيير، أنا دائما مع المدرب المصري، وكانت نتائجة كانت جيدة.

وتابع : الجهاز الفني به خبرات كبيرة بالكرة المصرية، فهم على دراية كبيرة بكل الأمور بالكرة المصرية، فهم اعطوه التشكيلة السليمة وخارطة الطريق لكي يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف: حسام البدري اتظلم مع المنتخب في الفترة الماضية، فلم يكن هناك معسكرات أو مباريات ودية.