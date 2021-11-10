الوزراء: رسم الوحدة السكنية 2000 جنيه في تعديل الشهر العقاري

الأربعاء 10/نوفمبر/2021 - 09:45 م

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بتعديلات من أجل تسهيل تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وطريقة تحصيل الضريبة على بعض عقود الوحدات التي تمت قبل 2013.

وأضاف "سعد"، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "تعديلات اليوم أخذت في اعتبارها كل مواطن الجدل حول التسجيل في الشهر العقاري".

وتابع: "المشتري الذي يرغب في تسجيل عقار في الشهر العقاري لا يطلب منه سداد قيمة الضريبة التصرفات العقارية"، مضيفا: "المشتري لن يطلب منه سداد ضريبة التصرفات العقارية ويتم تحصيلها من البائع".

وأكمل نادر سعد: "من يمتلك وحدة سكنية غير مسجلة يقوم بتقديم عقد صحيح مر عليه 5 سنوات ويتم إثبات الإقامة في هذا العقار خلال الـ5 سنوات الماضية وبالتالي يتم تسجيل العقار للفرد".

ولفت نادر سعد: "أقصى رسم تسجيل في الشهر العقاري هو 2000 جنيه لتسجيل وحدة سكنية مهما كانت مساحة العقار"، مضيفا: "ضريبة التصرفات العقارية قيمتها 2.5 % ويدفعها البائع".