الأوليمبية تنعى وفاة والد بطل الفروسية محمد طاهر زيادة

الثلاثاء 02/نوفمبر/2021 - 09:48 م

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية، بخالص العزاء في وفاة والد الفارس محمد طاهر زيادة لاعب منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز السدود، والذى يعد واحداً من ٱفضل الفرسان منذ إنشاء الاتحاد المصرى للفروسية وحتى الآن ، رغم صغر سنه .



وكان محمد زيادة شارك في أولمبياد طوكيو ولكنه فقد فرصة الحصول على ميدالية في الفروسية بشكل رسمي بعدما أنهى السباق في 86.83 ثانية وبـ 8 نقاط جزاء بعدما أوقع الحاجز مرتين.

يذكر أن ثنائي منتخب الفروسية نايل نصار ومحمد طاهر زيادة تاهلا إلى النهائى الفردى، لأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية كما تأهل منتخب الفروسية المصرى لدورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.