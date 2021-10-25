كورونا في العراق.. تسجيل 1247 إصابة جديدة و24 حالة وفاة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:27 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2046274 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22961، فيما تم تسجيل 2139 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1986578 حالة.