كورونا في العراق.. 1835 إصابة جديدة و25 حالة وفاة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 04:08 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2038847 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22810، فيما تم تسجيل 3256 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1973969 حالة.