تشاهدون اليوم| ليفربول يصارع أتلتيكو مدريد.. وكلاسيكو سعودي بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 11:00 ص

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 ، على النحو التالي:

دوري أبطال آسيا

20:00 .. النصر السعودي × الهلال السعودي

دوري أبطال أوروبا

18:45.. كلوب بروج × مانشستر سيتي

18:45.. بشكتاش × سبورتينج لشبونة

21:00.. باريس سان جيرمان × لايبزيج

21:00.. أياكس أمستردام × بوروسيا دورتموند

21:00.. أتلتيكو مدريد × ليفربول

21:00.. بورتو × ميلان

21:00.. شاختار دونيتسك × ريال مدريد

21:00.. انتر ميلان × شيريف تيراسبول

الدوري الأوروبي

16:30.. سيلتك × فرينكفاروزي