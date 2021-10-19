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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| ليفربول يصارع أتلتيكو مدريد.. وكلاسيكو سعودي بدوري أبطال آسيا

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 ، على النحو التالي:

دوري أبطال آسيا
20:00 .. النصر  السعودي × الهلال السعودي

دوري أبطال أوروبا
18:45..  كلوب بروج × مانشستر سيتي

18:45..  بشكتاش ×  سبورتينج لشبونة

21:00..  باريس سان جيرمان × لايبزيج

21:00..  أياكس أمستردام ×  بوروسيا دورتموند

21:00..  أتلتيكو مدريد × ليفربول

21:00..  بورتو ×  ميلان

21:00..  شاختار دونيتسك ×  ريال مدريد

21:00..  انتر ميلان × شيريف تيراسبول
الدوري الأوروبي 
16:30..  سيلتك × فرينكفاروزي 

دورى أبطال اوروبا دوري ابطال اسيا ليفربول واتلتيكو مدريد ريال مدريد لبفربول