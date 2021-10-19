تشاهدون اليوم| ليفربول يصارع أتلتيكو مدريد.. وكلاسيكو سعودي بدوري أبطال آسيا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021 ، على النحو التالي:
دوري أبطال آسيا
20:00 .. النصر السعودي × الهلال السعودي
دوري أبطال أوروبا
18:45.. كلوب بروج × مانشستر سيتي
18:45.. بشكتاش × سبورتينج لشبونة
21:00.. باريس سان جيرمان × لايبزيج
21:00.. أياكس أمستردام × بوروسيا دورتموند
21:00.. أتلتيكو مدريد × ليفربول
21:00.. بورتو × ميلان
21:00.. شاختار دونيتسك × ريال مدريد
21:00.. انتر ميلان × شيريف تيراسبول
الدوري الأوروبي
16:30.. سيلتك × فرينكفاروزي