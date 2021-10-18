ads
الإثنين 18 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

رئيس وزراء إيطاليا: قطاع التأمين له دور كبير في الاستجابة لتغير المناخ

رئيس وزراء إيطاليا
رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، عن قناعته بأن شركات التأمين تُعد حليفًا أساسيًا في مسيرة الاستجابة العالمية للتغير المناخي.

وذكرت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن تصريحات دراجي جاءت في رسالة بعثها للمشاركين في "قمة التأمين 2021" التي نظمتها مجموعة (آنيا)، حيث أوضح أن الموضوع المختار للحدث يعكس أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وهي الاستجابة العالمية لتغير المناخ، إذ أن الجهود التي يبذلها الجميع والتزامهم هي أمور أساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأهداف الوسيطة المحددة.

وكتب رئيس الحكومة الإيطالية أن العلاقة بين المدخرات الخاصة والنسيج الإنتاجي تسمح بمساعدة الشركات على تنفيذ حلول وقائية ضد مخاطر المناخ، كما تساعد إدارة المخاطر المتبادلة على تقليل التأثير الاقتصادي لأحداث الطقس العنيفة، وبالتالي يمكن توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تؤدي إلى نمو مستدام.

وأشار دراجي إلى أن عالم التأمين حظي بأكثر من ألف مليار يورو من الاستثمارات في شكل أصول مالية حتى نهاية عام 2020، وبالتالي يمكن أن يُعطي دفعة قوية في اتجاه مزيد من الاستدامة للقطاع المالي بأكمله، مشيرًا إلى أن شركات التأمين قادرة على اغتنام تلك الفرصة.

المناخ ايطاليا ماريو دراجي مجموعة العشرين الحكومة الإيطالية