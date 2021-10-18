رئيس وزراء إيطاليا: قطاع التأمين له دور كبير في الاستجابة لتغير المناخ

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 09:13 م

أعرب رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، عن قناعته بأن شركات التأمين تُعد حليفًا أساسيًا في مسيرة الاستجابة العالمية للتغير المناخي.

وذكرت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن تصريحات دراجي جاءت في رسالة بعثها للمشاركين في "قمة التأمين 2021" التي نظمتها مجموعة (آنيا)، حيث أوضح أن الموضوع المختار للحدث يعكس أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وهي الاستجابة العالمية لتغير المناخ، إذ أن الجهود التي يبذلها الجميع والتزامهم هي أمور أساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأهداف الوسيطة المحددة.

وكتب رئيس الحكومة الإيطالية أن العلاقة بين المدخرات الخاصة والنسيج الإنتاجي تسمح بمساعدة الشركات على تنفيذ حلول وقائية ضد مخاطر المناخ، كما تساعد إدارة المخاطر المتبادلة على تقليل التأثير الاقتصادي لأحداث الطقس العنيفة، وبالتالي يمكن توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تؤدي إلى نمو مستدام.

وأشار دراجي إلى أن عالم التأمين حظي بأكثر من ألف مليار يورو من الاستثمارات في شكل أصول مالية حتى نهاية عام 2020، وبالتالي يمكن أن يُعطي دفعة قوية في اتجاه مزيد من الاستدامة للقطاع المالي بأكمله، مشيرًا إلى أن شركات التأمين قادرة على اغتنام تلك الفرصة.