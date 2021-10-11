فؤاد تستعرض إنجازات البيئة خلال قمة التنوع البيولوجي

الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 02:32 م

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انجازات الوزارة على المستوى المحلى والافريقى اثناء تراسها لقمه التنوع البيولوجي حيث ذكرت الوزيرة من بين الإنجازات إنشاء المنصة الإلكترونية "من شرم الشيخ إلى كونمينج من أجل الطبيعة والناس"، وذلك بالتنسيق مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) كمنصة إلكترونية لتحفيز الالتزامات والمساهمات لصون التنوع البيولوجي وكذلك الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والرؤية حتى عام 2050"

واقالت وزيرة البيئة، في كلمتها اليوم خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة البيئة اليوم الاثنين، للإعلان عن تسليم مصر رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى إلى الصين، إن مصر عملت على اعداد عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030) بالاضافة إلى انضمام مصر لميثاق ميتز إيماناً منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

واشارت وزيرة البيئة الى المبادرة المصرية التى جاءت اثناء تراسها لقمه التنوع البيولوجي لتعزيز التآزر والتناغم بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي ، وذلك من خلال استخدام النهج القائمة على الطبيعة والتى اطلقها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر بهدف التصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي بشكل متسق علاوة على تخصيص مرفق البيئة العالمي في دورة التمويل الأخيرة عام 2019 مبلغ 865 مليون دولار لدعم البرامج والمشاريع التي تعزز الاتساق والتآزر بين اتفاقيات ريو.