مسئولة روسية تنفي وجود تطعيم قسري ضد كورونا في بلادها

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:39 م

نفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، اليوم الأربعاء، وجود تطعيم قسري ضد فيروس كورونا “كوفيد 19” في روسيا.. مؤكدة أنه لن يكون هناك تطعيم إجباري.

وأضافت ماتفينكو حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية: "أعتقد بأنه لن يكون هناك أي تطعيم قسري وطني ضد كورونا ولا يمكن أن يحدث، بل يجب أن يكون هناك قرار طوعي فقط من قبل غالبية المواطنين، مع فهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لاحتواء المزيد من الانتشار".

وأكدت ضرورة زيادة الوعي وتقديم تفسيرات للناس من قبل الأطباء لاتخاذ قرار مستنير بشأن التطعيم.. مشيرة إلى أهمية عدم إخفاء أي شيء عن المواطنين حتى يفهموا ما يجري ويتخذوا القرار وفقا لذلك.

وأيدت المسؤولة الروسية فكرة تقديم بعض المناطق لحوافز إضافية لتحفيز السكان على التطعيم ضد كورونا، خاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما للإسراع في اتخاذ قرار بشأن التلقيح.