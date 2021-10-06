كورونا في الكويت.. 49 إصابة جديدة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:36 ص

سجلت الكويت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 46 مريضًا، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 411904، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 408779 والوفيات 2452.