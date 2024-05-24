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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عادل حمودة: الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة
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عقب الكاتب الصحفي عادل حمودة، على قرار محكمة  العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه على مجلس الأمن أن ينفذ هذا القرار، ونوه بأن أمريكا أصدرت 80 فيتو لمنع إدانة إسرائيل من قبل.

وأشار حمودة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، مع الإعلامي جمال عنايت ، إلى أن الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية، معلقا: "وفي رأيي أنه عليها أن تمتنع عن التصويت إذا ما عرض قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل على مجلس الأمن".

وقال إن الضغوط التي وضعت فيها إسرائيل الأسبوع الماضي تجعل أمريكا تتدخل بشكل أكثر قوة لتحسم الأمر لصالح إسرائيل حتى لو بدى أنها ضد إسرائيل، واصفا قرار العدل الدولية اليوم بانه تاريخي.

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