نيجيريا: مقتل 24 إرهابيًا في اشتباكات بين بوكو حرام وداعش

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:28 ص

أعلنت صحيفة ديلي نيجيريان، أمس السبت، مقتل 24 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي ولاية غرب أفريقيا في اشتباكات مع مسلحى جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا، وذلك في ماندرا وجبال جابا في محور جوزا.

وتمكنت بوكو حرام بقيادة القائد عليو نجولدي، من أسر العديد من أعضاء داعش ولاية غرب أفريقيا بقيادة أبو عاصية، على المحور الجبلي.

وفي الوقت ذاته، أحبطت القوات النيجيرية هجوما لإرهابيي داعش على معسكر لأعضاء بوكو حرام التائبين في حكومة دامبوا المحلية.

وصد الجيش أمس السبت هجوم المسلحين الذين اقتحموا البلدة في قافلة من الشاحنات منصوب عليها أسلحة مدفعية، ووفقًا لمصدر استخباراتي مخضرم، وكانت خطتهم هي شن هجوم على معسكر مدني لأعضاء بوكو حرام التائبين.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

وقتل مسلحون 37 مدنيا في غرب النيجر في منطقة مضطربة شهدت هذا العام هجمات جهادية عدة أوقعت مئات القتلى.

وقال مسؤول محلي: "وقع الهجوم في داري داي قرابة الساعة 15.00 (الساعة 14.00 ت.غ.) الاثنين ونفذه مسلحون جاءوا على دراجات نارية وأطلقوا النار على أشخاص كانوا يزرعون الأرض.

وبهذا الهجوم ترتفع الحصيلة غير الرسمية للهجمات الجهادية في غرب النيجر إلى أكثر من 450 قتيلا منذ مطلع العام، وهذا هو الهجوم الخامس الذي تشهده منطقة تيلابيري في خمسة أشهر وقد بلغت حصيلة الهجمات فيها 151 قتيلا.

وتستهدف جماعات جهادية على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" وجماعة "بوكو حرام" المنطقة بهجمات ضارية.

يذكر أنه، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، برنارد أونيوكو، القضاء على 27 عنصرًا من جماعة بوكو حرام فى عمليات عسكرية شنها الجيش شمال شرقى البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المسؤول العسكرى، أن الجيش شن عمليات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية بمحافظة بورنو شمال شرق البلاد، أسفرت عن القضاء على 27 من عناصرها، وإصابة 51 آخرين، والقبض على 29، إلى جانب فرار عدد كبير وهم مصابون.

وأشار إلى أن العملية العسكرية أسفرت كذلك عن تدمير عدد من ملاجئ الجماعة الإرهابية، ومصادرة مركبتين مسلحتين، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.