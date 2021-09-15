ads
الأربعاء 15 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة مدينة نصر اليوم الأربعاء، بتشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل مسكنه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كتابة تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة .

كان قسم شرطة مدينة نصر، تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة. وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين العثور على جثة في حالة تعفن لشخص في العقد السادس من العمر، و عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة نصر تشريح جثة مسن العثور على جثة رجل قسم شرطة مدينة نصر الصفة التشريحية