تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن بمدينة نصر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:45 م

أمرت نيابة مدينة نصر اليوم الأربعاء، بتشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل مسكنه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كتابة تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة .

كان قسم شرطة مدينة نصر، تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل داخل مسكنه بدائرة القسم، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة. وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين العثور على جثة في حالة تعفن لشخص في العقد السادس من العمر، و عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.