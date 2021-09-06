صوت الناس.. «أحمد» أمنيته صرف المعاش

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:12 ص

وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من أحمد حامد عثمان على، يقول فيها: أنا مواطن بسيط، كنت أعمل فى إحدى الشركات الكبيرة، وتعرضت لحادثة، فقدت على إثرها القدرة على الحركة، وفقدت دخلى، وأنا رجل مسن، ولدى زوجة مسنة، وليس لدينا دخل.

وأضاف: أنا مريض، وأحتاج لعلاج شهرى، ونحتاج إلى دخل شهرى ننفق منه على أنفسنا وعلى علاجى، حاولت التقدم بأوراقى إلى وزارة التضامن، ومعى ما يثبت حالتى، لكن دون جدوى، وكل ما أريده أن يوفر لى دخل شهرى أعيش منه، وأنا فى تلك السن المتقدمة.

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