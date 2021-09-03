فيفا يتوعد المجر بسبب الانتهاكات العنصرية ضد منتخب إنجلترا

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 03:21 م

توعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منتخب المجر بعقوبات كبيرة بسبب الانتهاكات العنصرية ضد المنتخب الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمس في تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "فيرينتس بوشكاش" وانتهت بفوز منتخب إنجلترا برباعية نظيفة هتافات عنصرية من قبل الجماهير المجرية كما ألقت الزجاجات على اللاعب رحيم ستيرلينج مهاجم المنتخب الإنجليزي.

بيان “فيفا” بشأن الانتهاكات العنصرية

وأصدر "فيفا" بيانا رسميا اليوم الجمعة قال فيه: أولًا وقبل كل شيء يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم بشدة أي شكل من أشكال العنصرية والعنف ولنا موقف واضح للغاية بعدم التسامح مطلقا لمثل هذا السلوك في كرة القدم وسيتخذ الفيفا الإجراءات المناسبة بمجرد تلقيه تقارير المباريات المتعلقة بمباراة المجر وإنجلترا في تصفيات المونديال

وأضاف فيفا: فيما يتعلق بعقوبة الاتحاد الأوروبي السابقة ضد المجر وأنه وفقًا لما حدده "يويفا" في وقت سابق وسيتم تطبيق هذه العقوبة في المسابقات الخاصة به.

وشدد الاتحاد الدولي في بيانه: نأمل في أن يكون الاتحاد الأوروبي قويافيما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها وهذا كل ما يمكننا أن نطلبه وإنه أمر غير مقبول ونحن هنا لنلعب كرة القدم ونستمتع بوقتنا ونقدم عرضًا لكل هؤلاء المشجعين سواء في الداخل أو في الخارج وأختتم فيفا بيانه: لذا من العار أن هناك القليل ممن يقررون التصرف على هذا النحو.

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علق على واقعة العنصرية التي تعرض لها منتخب بلاده وكتب جونسون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من غير المقبول تماما أن يتعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي للإيذاء العنصري في المجر بالليلة الماضية أطالب فيفا باتخاذ إجراءات قوية ضد المسؤولين لضمان القضاء على هذا النوع من السلوك المشين من كرة القدم إلى الأبد.