متظاهرون يهاجمون تجمعًا انتخابيًا لـ"ترودو"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 03:20 ص

شهد تجمع انتخابي لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددا، أمس الأحد، هجوما من مجموعة متظاهرين معارضين للتطعيم والقيود الصحية.

ووجه المتظاهرون الغاضبون، عددا من الشتائم لترودو، كما قاموا بالتشويش على تجمع انتخابي في كامبريدج في أونتاريو كان ترودو يعلن خلاله عن تدابير لمعالجة تغير المناخ إذا أعيد انتخابه في الانتخابات المبكرة في 20 سبتمبر.

وكان رئيس الوزراء الكندي، اضطر إلى إلغاء تجمع انتخابي الجمعة بسبب متظاهرين معارضين للتطعيم والقيود الصحية.

ورغم ما قام به نحو مئة من المتظاهرين الغاضبين من تشويه وصيحات الاستهجان، أجاب على أسئلة الصحفيين قائلا، إن الكنديين لن يتراجعوا، ولا حتى أنا.

وأكد ترودو أنه يتفهم أن البعض قد يشعر بالخوف والقلق بعد عام صعب، غير أنه شدد على أنه لن يغيّر حملته ولا رسالته. وقال "أريد أن أكون واضحا جدا .. أنا مصمم تماما على رغبتي في دفع كندا إلى الأمام ... لا شيء يمكن أن يقوله هؤلاء الناس سيجعلني أتراجع في طموحي لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على سلامة الكنديين من خلال التطعيم".

كان ترودو أعلن منتصف أغسطس عن اقتراع مبكر في 20 سبتمبر بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن البلاد تمر بلحظة تاريخية بسبب جائحة كوفيد-19.