ملك البحرين: يجب بلورة موقف عربي ودولي مشترك يعتمد على التضامن لوقف الحروب

قال حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين ، نجدد العزم لمستقبل واعد للأمة العربية نستبشر فيه الخير لشعوبها ودول العالم كافة ،وتنعقد القمة العربية اليوم في ظل حروب مأساوية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف ملك البحرين خلال كلمته في القمة العربية الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس: يجب بلورة موقف عربي ودولي مشترك يعتمد على التضامن لوقف الحروب وإحلال السلام العادل، مشيرا أن مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه كهدف منشود ونؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد، أنه يجب التوافق على اعتماد السلام خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتعزيز الاستقرار بالمنطقة .