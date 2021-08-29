الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

في اليوم العالمي للتوعية من الجرعة الزائدة.. فيديو جراف لصندوق مكافحة الإدمان

"حياتك غالية متضيعهاش بالمخدرات “

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف بمناسبة اليوم العالمى  للتوعية من الجرعة الزائدة تحت عنوان  "حياتك غالية متضيعهاش بالمخدرات" ضمن مجموعة فيديوهات توعوية والذى يتزامن مع أواخر شهر أغسطس من كل عام.

يتضمن الفيديو جراف بث رسائل توعوية عن تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على نسيان الهموم والمشاكل وغيرها من المفاهيم الخاطئة.

ويذكر أن اليوم العالمي للتوعية من الجرعة الزائدة هو حدث عالمي يعقد في 31 أغسطس من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي عن الجرعة الزائدة والحد من الوصمة والتمييز ضد مستخدمي المخدّرات والذين توفوا بسبب جرعة مفرطة من المخدّرات.

علاج الإدمان فيديو جراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مخدرات صندوق مكافحة وعلاج الادمان