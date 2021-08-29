في اليوم العالمي للتوعية من الجرعة الزائدة.. فيديو جراف لصندوق مكافحة الإدمان

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:07 م

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف بمناسبة اليوم العالمى للتوعية من الجرعة الزائدة تحت عنوان "حياتك غالية متضيعهاش بالمخدرات" ضمن مجموعة فيديوهات توعوية والذى يتزامن مع أواخر شهر أغسطس من كل عام.

يتضمن الفيديو جراف بث رسائل توعوية عن تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على نسيان الهموم والمشاكل وغيرها من المفاهيم الخاطئة.

ويذكر أن اليوم العالمي للتوعية من الجرعة الزائدة هو حدث عالمي يعقد في 31 أغسطس من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي عن الجرعة الزائدة والحد من الوصمة والتمييز ضد مستخدمي المخدّرات والذين توفوا بسبب جرعة مفرطة من المخدّرات.