سامسونج تطلق سلسة هواتفها الجديدة  Galaxy S25

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق سلسة هواتفها الجديدة Galaxy S25 ، التي تضم طرازات Galaxy S25 Ultra وGalaxy S25+ وGalaxy S25، التي تضع معيارًا جديدًا في عالم الهواتف الذكية من خلال مميزات الذكاء الاصطناعي، وتمثل سلسلة Galaxy S25 الخطوة الأولى في رؤية سامسونج لإعادة تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم ومع محيطهم من خلال تقديم الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، وتعزز منصة Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform، المصممة خصيصًا لهواتف Galaxy، قدرة الجهاز على معالجة البيانات، ما يمنح المستخدمين تجربة أكثر قوة وكفاءة مع نظام Galaxy AI.

قال تي إم روه، رئيس وحدة أعمال تجربة الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: أعظم الابتكارات هي التي تعكس احتياجات مستخدميها، ولهذا السبب طورنا Galaxy AI لمساعدة الجميع على التفاعل مع أجهزتهم بشكل طبيعي ودون القلق بشأن خصوصيتهم، وتُعتبر سلسلة Galaxy S25 خطوة نحو تحقيق نظام تشغيل متكامل مع الذكاء الاصطناعي يغير كيفية استخدامنا للتكنولوجيا وكيفية إدارة حياتنا اليومية بشكل جذري.

التفاعلات الأكثر سهولة وبديهية حتى الآن

تعد سلسلة Galaxy S25 رفيقًا ذكياً بامتياز، حيث تجسد الذكاء الاصطناعي المتطور من خلال واجهة One UI 7، التي تفهم سياق احتياجاتك وتفضيلاتك، لتقدم تجارب مخصصة مع الحفاظ على الخصوصية في كل خطوة، وتُعتبر هذه السلسلة بداية لرؤية مشتركة مع Google لإعادة تشكيل نظام Android مع وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره، وذلك بالتعاون مع المطورين والشركاء من جميع أنحاء العالم.

ويتيح الذكاء الاصطناعي المزوّد بإمكانات متعددة الوسائط في هواتف Galaxy S25 فهم النصوص والكلمات والصور ومقاطع الفيديو، ما يضمن تفاعلات طبيعية وسلسة، كما تعزز التحديثات الأخيرة على خدمة Circle to Search من Google تجربة البحث على شاشة الهاتف، حيث أصبحت أكثر سهولة وسرعة وملاءمة للسياق، وتتمتع الخدمة الآن بقدرة سريعة على التعرف على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين URL، ما يتيح الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو زيارة موقع إلكتروني بنقرة واحدة فقط، كما يمكنك إجراء عمليات بحث فعّالة مع اقتراحات مدروسة للخطوات التالية مع سلسلة Galaxy S25، علاوة على ذلك، يتيح لك الهاتف الانتقال بسلاسة بين التطبيقات، ما يسهل عليك تنفيذ الإجراءات السريعة مثل مشاركة ملف GIF أو حفظ تفاصيل حدث معين.

ويمثل Galaxy S25 نقلة نوعية في فهم اللغة، ما يسهل التفاعلات اليومية بشكل ملحوظ، حيث يمكن طرح سؤال للعثور على صورة معينة في معرض صور سامسونج أو ضبط حجم الخطوط في الإعدادات بكل سهولة.

تأتي ميزة Gemini كإضافة مبتكرة تتيح للمستخدمين تفعيلها من خلال الضغط المستمر على الزر الجانبي، للقيام بإجراءات سهلة ومتعددة عبر تطبيقات سامسونج وGoogle، بالإضافة إلى تطبيقات خارجية مثل Spotify على سبيل المثال، كما يمكن البحث عن جدول مباريات الفريق الرياضي المفضل وإضافته إلى التقويم باستخدام أمر واحد.

وتم تعزيز هذه التجربة من خلال أدوات Galaxy AI التي تركز على تحسين التواصل وتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع، ويحافظ Galaxy S25 على تنظيم المكالمات باستخدام ميزتي Call Transcript والتلخيص، ويمكن تفعيل ميزات Writing Assist مثل تلخيص المحتوى أو تنسيق الملاحظات تلقائيًا ، حيث يمكن تحديد النصوص دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات، وتفتح خاصية Drawing Assist آفاقًا جديدة لإحياء الأفكار من خلال دمج الرسومات والنصوص ومطالبات الصور prompts.

يجمع Galaxy S25 بين تخصيص التجارب وحماية الخصوصية بشكل متناغم، من خلال تحليل البيانات بأمان لتقديم تجارب فريدة تعكس تفضيلات المستخدم وأنماط الاستخدام الشخصية، وتُستخدم هذه الخصائص للسماح بتجارب مثل البحث عن صورة قديمة في المعرض باستخدام لغة طبيعية، أو الحصول على إرشادات مع ميزة Now Brief، التي تقدم اقتراحات لحظية يمكن الوصول إليها عبر Now Bar على شاشة القفل.

ويتم الاحتفاظ بجميع البيانات المخصصة بشكل خاص وآمن في Knox Vault، ومع القدرات المحسّنة للمعالجات على الهواتف الجديدة، تُسهم هذه الميزات في خلق تجربة ذكاء اصطناعي قوية ومحمية، ما يجعل Galaxy سلسة فريدة من نوعها في هذا المجال.

كما يقدم Galaxy S25 أيضًا تشفيرًا ما بعد كمي، لتعزيز حماية البيانات الشخصية ضد التهديدات التي قد تزداد مع تقدم الأنظمة الإلكترونية، ولأنه لا وجود للخصوصية دون أمان شامل، تعتمد واجهة One UI 7 على طبقة أمان إضافية متقدمة مصممة لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى التواصل الرقمي، وتتضمن التحديثات الإضافية إعدادات الحد الأقصى للقيود، وحماية محسّنة من السرقة، بالإضافة إلى لوحة تحكم Knox Matrix الجديدة التي تتيح لك مراقبة حالة الأمان للأجهزة المتصلة.

أقوى أداء على الإطلاق في سلسلة Galaxy

تتميز هواتف Galaxy S25 بأقوى أداء على الإطلاق، حيث تعمل بواسطة معالج Snapdragon® 8 Elite، ويعد هذا أقوى معالج في سلسلة Galaxy S، حيث يوفر زيادة في الأداء بنسبة 40% في وحدة المعالجة العصبية، و37% في وحدة المعالجة المركزية، علاوة على 30% في وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق، وتُعزز هذه القوة من قدرة سلسلة Galaxy S25 على معالجة المزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز دون بطء، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي التي كانت تعتمد سابقًا على السحابة مثل Generative Edit.

عملت شركة سامسونج وQualcomm Technologies معًا لتخصيص Snapdragon® 8 Elite لهواتف Galaxy، إذ تتميز سلسلة Galaxy S25 بمعالجة متقدمة وفعالة للصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع ProScaler لتحقيق تحسن بنسبة 40% في جودة صورة الشاشة، كما تم دمج التكنولوجيا المخصصة مع محرك الصور الطبيعية الرقمية المتنقل من سامسونج (mDNIe) المدمج في المعالج باستخدام Galaxy IP، ما يعزز كفاءة طاقة الشاشة بشكل أكبر.

ويتميز معالج Snapdragon® 8 Elite بمحرك Vulkan وتقنية Ray Tracing، ما يجعل الألعاب المحمولة أكثر سلاسة وواقعية، وتعمل جميع الاستخدامات المكثفة للجهاز ومعالجة الذكاء الاصطناعي بسلاسة، بفضل بنية متقدمة لخفض الحرارة

مع غرفة بخار أكبر بنسبة 40% ، بالإضافة إلى مادة واجهة حرارية مصممة خصيصًا (TIM) توفر تحسنًا إضافيًا في الكفاءة الحرارية.

وتقدم سلسلة Galaxy S25 معيارًا جديدًا لتجربة التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية، حيث تعتمد على مستشعرات عالية الدقة ومحرك ProVisual، مما يضمن تفاصيل فائقة ودقة استثنائية في مختلف الظروف، ويتميز المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل، وهو ما يمثل ترقية ملحوظة عن المستشعر السابق بدقة 12 ميجابكسل، وذلك لتوفير وضوح وحيوية استثنائيين.

ويتم الآن تطبيق التسجيل بتقنية HDR بدقة 10 بت تلقائيًا، ما يضفي عمقًا لونيًا أغنى بأربع مرات مقارنةً بتقنية 8 بت، ويمكن بالتالي لهاتف Galaxy S25 التقاط التفاصيل في أية ظروف إضاءة، بالإضافة إلى ذلك أصبحت مقاطع الفيديو أكثر وضوحًا حتى في الإضاءة المنخفضة، حيث يحلل الهاتف الحركة والوقت لتقليل الضوضاء بشكل أكثر فعالية بفضل المعالج القوي، ويسمح هذا التكامل بالتعرف بدقة على الأجسام المتحركة والثابتة.

فيما يقدم Galaxy S25 مجموعة من الأدوات المتقدمة التي كانت متاحة فقط للبرامج المتخصصة في السابق، حيث يمكن لأي شخص أن يصبح محترفًا فيمجال التصوير ، وتعمل ميزة Audio Eraser على تسهيل إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو من خلال عزل الأصوات المختلفة، بما في ذلك الأصوات والموسيقى والرياح والطبيعة والحشود والضوضاء، ويمكنك بهذه الطريقة التحكم بدقة في العناصر التي تريد تقليلها أو إزالتها تمامًا.

للحصول على تجربة تصوير تشبه الكاميرات الاحترافية على الهاتف المحمول، يوفر Galaxy S25 تحكمًا في عمق المجال بفضل ميزة Virtual Aperture، المدمجة في Expert RAW، بالإضافة إلى ذلك، يرفع Galaxy S25 مستوى الإبداع السينمائي مع ميزة Galaxy Log، التي تتيح خيارات تدرج الألوان الدقيقة، ما يسهم في إنتاج مقاطع فيديو أكثر احترافية.

كما تم تحسين Portrait Studio أيضًا، ما يتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية مخصصة مع تعبيرات أكثر واقعية، كما يقدم Filters مرشحات جديدة على طراز الصور القديمة، ما يوفر جماليات تشبه الأفلام للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين.

تصميم متين بانحناءات أنيقة

تعتمد سلسلة Galaxy S25 على مبدأ التصميم الأساسي لهواتف Galaxy والذي يعتمد على عناصر بسيطة ومؤثرة، ويعيد Galaxy S25 Ultra تعريف مفهوم التصميم ، حيث يعتبر الأنحف والأخف وزنًا والأكثر متانة في تاريخ سلسلة Galaxy S، مع حافة مستديرة تعزز من سهولة الإمساك وتكمل الهوية الجمالية للسلسلة.

ويتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بهيكل متين مصنوع من التيتانيوم وطبقة Corning® Gorilla® Armor 2 الجديدة، التي تُعتبر مادة فريدة من نوعها توفر متانة تفوق الزجاج، بالإضافة إلى ذلك، يجمع الهاتف بين زجاج السيراميك من Corning ومعالجة السطح المضادة للانعكاس، ما يساعد على ضمان حماية أكبر من السقوط إلى جانب معالجة سطحية مضادة للانعكاس ومقاومة للخدش.

يتضمن كل مكون خارجي من Galaxy S25+ وGalaxy S25 مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل، بما في ذلك الإطار المعدني المعزز بالألمنيوم المعاد تدويره لأول مرة.

وتضع سلسلة Galaxy S25 أسسًا هامة في الاستدامة، من خلال تعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، ففي حين يحتوي كل جهاز من السلسلة على ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره في بطاريته، يتميز هاتف Galaxy S25 بكونه الأول من Galaxy الذي يستخدم بطاريات مصنوعة من الكوبالت المأخوذ من أجهزة Galaxy المستخدمة سابقًا، أو البطاريات التي تم التخلص منها أثناء عملية التصنيع، وتلتزم سامسونج بتحقيق رؤيتها من خلال التعاون مع شركائها الملتزمين بنفس الرؤية.

وبفضل سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان، تضمن سلسلة Galaxy S25 أداءً موثوقًا ومُحسَّنًا على مدى عمر أطول، ولتوفير مزيد من راحة البال، تقدم خدمة Samsung Care+ تغطية شاملة للأضرار العرضية والإصلاح والاستبدال، ما يضمن لمستخدمي Galaxy تجربة سلسة وبسيطة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلن سامسونج عن نادي Galaxy الجديد، الذي يتميز بنموذج اشتراك مرن يهدف إلى جعل امتلاك وترقية أجهزة Galaxy أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لعشاق التكنولوجيا الحديثة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والتوافر في مصر لاحقًا.

تأتي جميع أجهزة Galaxy S25 مع 6 أشهر من خدمة Gemini Advanced بالإضافة إلى 2 تيرابايت من التخزين السحابي مجانًا، وتتميز خدمة Gemini Advanced بتوفير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، ما يمنح المستخدمين الوصول إلى أحدث الميزات مثل Gems وخبراء الذكاء الاصطناعي المتخصصين في مختلف المجالات، كما يتيح البحث العميق Deep Research للمستخدمين الاستفادة من مساعد بحث شخصي بقوة الذكاء الاصطناعي.

وستُتاح سلسلة Galaxy S25 للطلب المسبق ابتداءً من 22 يناير الحالي وحتى 6 فبراير 2025، وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة سامسونج، وسيتوفر Galaxy S25 Ultra بمجموعة متنوعة من الألوان الفاخرة، بما في ذلك التيتانيوم الفضي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الرمادي، أما بالنسبة لجهازي Galaxy S25 وGalaxy S25+ فسيتوفران بألوان مميزة مثل الفضي الداكن، والأزرق الداكن، والأزرق الجليدي، والأخضر الفاتح.