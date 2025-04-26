ترامب: تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية بشأن تسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم التوصل إلى اتفاق على معظم النقاط الرئيسية المتعلقة بتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية، أن على موسكو وكييف رفع مستوى التفاوض للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ترامب يصف أول 100 يوم من ولايته الثانية بـ"النجاح الساحق"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول 100 يوم من ولايته الثانية بأنها "نجاح ساحق"، مؤكدًا أنه يحقق وعوده الانتخابية في عدة مجالات رئيسية، لا سيما في قضايا الترحيل الجماعي، الرسوم الجمركية، والتحالفات الدولية. وأشار إلى أنه يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، مؤكدًا أيضًا سعيه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع عزمه التفاوض مع إيران.

وفي مقابلة حصرية مع مجلة "تايم" الأمريكية في البيت الأبيض في 22 أبريل، والتي نُشرت اليوم الجمعة، ألمح ترامب إلى احتمال مواجهة عسكرية أو اقتصادية مع دول حليفة، مثل الدنمارك، بسبب رغبته في السيطرة على جزيرة جرينلاند. كما أشار إلى "استعادة قناة بنما" بالقوة إذا لزم الأمر.

ترامب تناول أيضًا خطواته لخفض الهجرة غير الشرعية بشكل كبير، وفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الصين، معتبرًا هذه السياسة "انتصارًا اقتصاديًا"، حتى لو استمرت الرسوم بنسبة 50% خلال العام المقبل.

ترامب: "القرم ستبقى مع روسيا" ولا أرى انضمام أوكرانيا للناتو

في تعليقاته حول مستقبل شبه جزيرة القرم، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن "القرم ستبقى مع روسيا"، موضحًا أن "القرم قد أُعطيت لروسيا في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وليس في عهدي". وأضاف أن السكان في القرم "يتحدثون الروسية منذ سنوات طويلة"، مشيرًا إلى أن مسألة استعادتها لم تعد مطروحة.

وفيما يخص انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أبدى ترامب تشككه في إمكانية حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن بداية الحرب كانت نتيجة طرح فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وقال: "لو لم يتم الحديث عن دخول أوكرانيا للناتو، لما بدأت الحرب".

كما لم يستبعد ترامب إمكانية التعاون الاقتصادي في المستقبل مع كل من روسيا وأوكرانيا، قائلًا: "إذا تم التوصل إلى اتفاق، يمكنني رؤية فرص للتعامل التجاري مع روسيا وأوكرانيا".