العودة في القاهرة.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطي عقبة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دور نصف النهائي.

وفاز بيراميدز على أورلاندو بايرتس بثلاثية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف في جنوب إفريقيا.

تأهل صن داونز

صعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في مباراة إياب نصف نهائي على استاد القاهرة.

واستفاد صن داونز من قاعدة الهدف خارج الأرض، إذ تعادل على ملعبه في جنوب إفريقيا ضد الأهلي دون أهداف.

نهائي بيراميدز وصن داونز

ضرب فريق بيراميدز موعدا ناريا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تلعب بنظام الذهاب والإياب.

موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز

تقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا.

بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.

ومن المفترض أن يلعب بيراميدز يوم 20 مايو المقبل ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.