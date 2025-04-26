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السبت 26 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مراسم رسمية بحضور الكاردينال كاميرلينغو وأقارب البابا الراحل

البابا
البابا
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أُقيمت مساء الامس في تمام الساعة الثامنة مساءً، مراسم إغلاق تابوت الحبر الروماني الراحل، عند مذبح الاعتراف في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، وذلك كما كان معلنًا سابقًا.
 

رئاسة الكاردينال كاميرلينغو وقراءة الـ”روغيتو”

ترأس المراسم الكاردينال كاميرلينغو، فيما قام مدير الاحتفالات الليتورجية بتلاوة وثيقة الـ”روغيتو”، وهي وثيقة تُسجل فيها أبرز محطات حياة البابا الراحل، وتم وضعها داخل التابوت في ختام الاحتفال.
 

مشاركة أفراد من عائلة البابا

إلى جانب الحضور الرسمي المعلن عنه من قبل مكتب الاحتفالات الليتورجية، شارك أيضًا عدد من أقارب البابا الراحل في المراسم، في لحظة وداع مؤثرة.

 

ختم المراسم واستمرار الصلاة الليلية

انتهت المراسم عند الساعة التاسعة مساءً، وفقًا للترتيب الرسمي لجنازات الحبر الروماني (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). ومن المقرر أن يواصل كابتل القديس بطرس الصلاة والسهر الليلي بجوار جثمان البابا حتى صباح اليوم التالي، استعدادًا لقداس الجنازه

جنازه البابا فرنسيس وفاة البابا مراسم رسمية