كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معاقبة لاعبي الأهلي باصطحاب الفريق إلى ملعب التتش، عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورفض كولر ذهاب اللاعبين إلى منازلهم كعقاب لهم والتوجه بحافلة الفريق لملعب التتش لعقد جلسه معهم للحديث عن أسباب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

الصمت في غرفة ملابس الأهلي



شهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة صمت وذهول وبكاء من أغلب لاعبي الفريق عقب الخروج أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إقالة كولر

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان لتوجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا عاجلا سيتم خلاله إصدار قرار إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق.