فرانسيس فورد كوبولا يشيد بمخرج "Joker: Folie à Deux"

أشاد المخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، بـ تود فيليبس، مخرج فيلم الدراما النفسية “Joker: Folie à Deux”، في الوقت الذي يتعرض فيه الفيلم لإنتقادات واسعة من جانب الجمهور والنقاد.

ونشر كوبولا صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، معلقًا: "تبهرني دائمًا أفلام تود فيليبس والتي أستمتع بها تمامًا. منذ فيلم "The Hangover" الرائع، كان دائمًا متقدمًا بخطوة عن الجمهور ولم يفعل أبدًا ما يتوقعونه. تهانينا لفيلم “Joker: Folie à Deux”.

وأضاف كوبولا خلا منشوره أنه يأشعر بالفخر لأن مدير التصوير السينمائي، لورانس شير، ذكر أن الفيلم مستوحى بصريًا من فيلم "One From the Heart"؛ والذي أنجزه كوبولا في عام 1981، وترشح لجائزة أوسكار وحيدة.

وعلى الرغم من أن فيلم “Joker: Folie à Deux” للنجم خواكين فينيكس، يعتبر أحد الأفلام المرتقبة بشدة لهذا العام، إلا أن التكملة قد تكافح لتلبية توقعات الجمهور. مع الاستقبال الأولى للفيلم يشير بالتأكيد إلى أن الجزء الثانِي قد لا يصل على الأرجح إلى نفس ارتفاعات الجزء الأول، الصادر قبل 5 سنوات، هذه التكهنات تشير إلى أن مشروع فينيكس الجديد قد يصبح إضافة أخرى إلى قائمة إخفاقات أفلام DC المستمرة.