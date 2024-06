مقتل قائد قوات الدعم السريع في دارفور خلال مواجهات بمدينة الفاشر

لقي قائد ميلشيا قوات الدعم السريع في دارفور، علي يعقوب، حتفه في مواجهات اليوم الجمعة على أطراف مدينة الفاشر مع الجيش السوداني وأطراف أخرى، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام سودانية.

الفاشر هي المدينة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة الجيش السوداني في منطقة دارفور غرب البلاد.

وغرد حاكم إقليم دارفور على حسابه فى منصة “إكس”، قائلا: وداعاً لقائد محرقة الفاشر ، We got it !!!

وداعاً لقائد محرقة الفاشر ،

We got it !!! — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) June 14, 2024



دعا مجلس الأمن، في مشروع قرار صاغته المملكة المتحدة وحظي بتأييد 14 عضوًا مع امتناع روسيا عن التصويت، إلى الوقف الفوري للمعارك وإنهاء التصعيد في مدينة الفاشر ومحيطها.